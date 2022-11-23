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15:07, 23 ноября 2022Культура

Канье Уэст встретился с Трампом

Канье Уэст обсудил с Трампом намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сам музыкант сообщил в Twitter.

Встреча прошла в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Артист обсудил с бывшим главой Соединенных Штатов намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года.

«Первый раз был в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что заставил президента Трампа ждать», — написал Уэст.

Рэпер также предложил пользователям угадать, что ответил Трамп на предложение Уэста быть его напарником в предвыборной гонке.

Ранее Уэст заявил о намерении стать кандидатом в президенты США в 2024 году. Артист представил политического комментатора и писателя Майло Яннопулоса и заявил, что он занимается его предвыборной кампанией.

В 2020 году рэпер уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента США. Тогда музыкант получил 57 тысяч голосов от избирателей в 12 штатах и признал свое поражение.

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Варвара Кошечкина
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