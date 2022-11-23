Умер заслуженный артист России Михаил Кекшоев
Умер один из старейших музыкантов Госоркестра имени Евгения Светланова, заслуженный артист России Михаил Кекшоев. Об этом сообщается на сайте Госоркестра.
Кекшоев скончался 20 ноября в возрасте 71 года. Причина смерти не раскрывается.
«С глубоким прискорбием извещаем, что 20 ноября 2022 года на 72-м году жизни скончался один из старейших музыкантов Госоркестра, концертмейстер группы контрабасов, профессор Московской консерватории, заслуженный артист России Михаил Николаевич Кекшоев. Коллектив оркестра выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Николаевича», — сказано в сообщении на сайте Госоркестра.
Прощание с артистом пройдет 24 ноября в фойе Большого зала Московской консерватории. Музыканта похоронят на центральном Хованском кладбище.
Михаил Кекшоев родился в Москве. Учился в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных, в 1975 году окончил Московскую консерваторию. Работал в ведущих коллективах: в Симфоническом оркестре Всесоюзного радио и телевидения, оркестре Большого театра СССР, Большом симфоническом оркестре, Государственном академическом симфоническом оркестре, а также в Российском национальном оркестре. В 1990 году начал преподавать в Московской консерватории, позднее став профессором.
Ранее стало известно о смерти актера из «Унесенных ветром» Микки Куна.