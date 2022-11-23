Умер заслуженный артист России Михаил Кекшоев

Умер заслуженный артист России и один из старейших музыкантов Госоркестра Михаил Кекшоев

Умер один из старейших музыкантов Госоркестра имени Евгения Светланова, заслуженный артист России Михаил Кекшоев. Об этом сообщается на сайте Госоркестра.

Кекшоев скончался 20 ноября в возрасте 71 года. Причина смерти не раскрывается.

«С глубоким прискорбием извещаем, что 20 ноября 2022 года на 72-м году жизни скончался один из старейших музыкантов Госоркестра, концертмейстер группы контрабасов, профессор Московской консерватории, заслуженный артист России Михаил Николаевич Кекшоев. Коллектив оркестра выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Николаевича», — сказано в сообщении на сайте Госоркестра.

Прощание с артистом пройдет 24 ноября в фойе Большого зала Московской консерватории. Музыканта похоронят на центральном Хованском кладбище.

Михаил Кекшоев родился в Москве. Учился в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных, в 1975 году окончил Московскую консерваторию. Работал в ведущих коллективах: в Симфоническом оркестре Всесоюзного радио и телевидения, оркестре Большого театра СССР, Большом симфоническом оркестре, Государственном академическом симфоническом оркестре, а также в Российском национальном оркестре. В 1990 году начал преподавать в Московской консерватории, позднее став профессором.

Ранее стало известно о смерти актера из «Унесенных ветром» Микки Куна.