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23:17, 23 ноября 2022Спорт

Друг Макгрегора подал на бойца в суд из-за виски

Боец Артем Лобов подал на Конора Макгрегора в суд из-за создания бренда виски
Артем Лобов

Артем Лобов. Фото: Trevor MacMillan / USA TODAY Sports / Reuters

Друг ирландца Конора Макгрегора, боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов подал на бойца в суд из-за бренда виски Proper No. Twelve. Об этом сообщает Independent.

По информации источника, боец российского происхождения хочет отсудить у друга несколько десятков миллионов, который тот ему якобы задолжал за помощь в создании бизнеса по продаже напитка. Лобов требует у Макгрегора пять процентов доли от продажи контрольного пакета акций. Он настаивает на том, что идея создать бренд виски принадлежит ему.

Макгрегор — основатель бренда Proper Twelve. Продажи напитка стартовали осенью 2018-го. В апреле 2021 года он получил за продажу контрольного пакета акций компании 600 миллионов долларов.

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но живет и тренируется в Ирландии. Боец — давний друг Макгрегора. С 2015 по 2019 год Лобов выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 13 побед, 15 поражений и одна ничья в боях по правилам ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. Помимо ММА спортсмен выступал в боях на голых кулаках.

Анастасия Борисова
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