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21:35, 23 ноября 2022Мир

В ОДКБ прокомментировали недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ

Генсек ОДКБ Зась: главы МИД выступили против недопуска российской делегации на СМИД ОБСЕ
Станислав Зась

Станислав Зась. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что главы МИД стран-членов выступили против недопуска российской делегации на заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Его слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что министры приняли коллективное заявление после отказа главе МИД России Сергею Лаврову в возможности принять участие в заседании. «В заявлении выражается коллективное несогласие наших министров иностранных дел с решением действующего председателя ОБСЕ, Польши, сделавшим невозможным участие делегации министра иностранных дел Российской Федерации в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ», — указал Зась. Генсек подчеркнул, что недопуск Лаврова вредит самой ОБСЕ. Кроме того, ОДКБ также не получила приглашение, добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что данное решение Польши является ударом по безопасности Европы. Она отметила, что Польше как принимающей стране, председательствующей в ОБСЕ, необходимо обеспечить равные условия работы всех государств-членов.

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Варвара Кузьмина
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