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01:43, 23 ноября 2022Экономика

США разрешили поставлять российскую нефть в ряд европейских стран

Минфин США разрешил поставлять нефть из России в ряд стран Евросоюза

Фото: Pixabay

Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон разрешил поставлять российскую нефть в ряд европейских стран. Отмечается, что на поставки энергоресурса из России могут рассчитывать Болгария, Хорватия и государства Европейского союза (ЕС), у которых нет выхода к морю, передает РИА Новости.

«Все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства-члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены», — сказано в документе, опубликованном американским экономическим ведомством.

Ранее власти Болгарии договорились с «Лукойл Нефтохим Бургас» о том, что компания может продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года. Таким образом, Болгария и Россия смогли договориться вопреки предупреждениям Еврокомиссии о том, что это нарушит санкционный режим введенный против Москвы.

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Марина Совина
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