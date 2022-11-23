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16:34, 23 ноября 2022Бывший СССР

Пашинян высказался об уроне имиджу ОДКБ

Премьер Армении Пашинян заявил, что отсутствие единой позиции наносит урон имиджу ОДКБ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Отсутствие решения по вопросу армяно-азербайджанского конфликта наносит урон имиджу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как внутри самой Армении, так и за ее пределами, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопреки юбилеям, настроения у нас не юбилейные», — сказал Пашинян, отмечая окончание председательства Армении в организации, которое пришлось на 30-летие создания ОДКБ. По его словам, в течение двух последних лет Ереван неоднократно подвергался агрессии.

«Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ», — сказал премьер Армении.

Накануне глава министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Владимир Макей заявил, что в ОДКБ нет кризиса, но есть проблемные моменты, которые участники должны внимательно обсуждать.

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