Белоруссия увидела проблемные моменты в ОДКБ

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что в ОДКБ нет кризиса, но есть проблемные моменты

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет кризиса, но есть проблемные моменты, которые участники должны внимательно обсуждать, считает глава министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, кризисам подвержена любая международная организация вне зависимости от обстановки. Тем не менее Макей не считает, «что организация переживает какие-то кризисные времена, но есть определенные проблемные моменты, о которых мы должны говорить откровенно».

Накануне министерство обороны Белоруссии опровергло слухи о проведении скрытой мобилизации и назвало их дезинформацией.