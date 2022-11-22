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18:50, 22 ноября 2022Бывший СССР

Белоруссия опровергла слухи о скрытой мобилизации

Минобороны Белоруссии опровергло слухи о проведении скрытой мобилизации

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии опровергло слухи о проведении скрытой мобилизации и назвало их дезинформацией. Об этом оборонное ведомство республики сообщило в своем Telegram-канале.

«Мероприятия военно-учетной работы военкоматов — это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. (…) Напоминаем, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией», — говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что завершение мероприятий планируется до конца 2022 года. Согласно сообщению министерства, военнообязанные граждане вызываются для уточнения данных, также их оповещают о проведении сборов и призывают на срочную военную службу.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил, что в Белоруссии не планируется мобилизация. Как он утверждает, страна не намерена участвовать в военных действиях. Вольфович уточнил, что республика себя защитит и мобилизуется, «если грянет гром, если какие-то чумные головы» перейдут белорусские границы.

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Кристина Есикова
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