Польша отправила в 50 стран ноты с основанием требования репараций от ФРГ

Польша отправила в 50 стран ЕС, НАТО и СЕ ноты с основанием требования репараций от ФРГ

Польша отправила в 50 стран Европейского союза (ЕС), НАТО и Совета Европы (СЕ) ноты с основанием требования репараций от ФРГ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик, возглавляющий группу экспертов, которые занимались подготовкой отчета о потерях страны от действий нацистов, передает ТАСС.

«Мы приняли решение, что следует проинформировать наших партнеров из ЕС, НАТО, а также Совета Европы о польской позиции, юридических, практических и моральных основаниях направления нашей ноты Германии» — пояснил он.

Муларчик отметил, что Варшава не получила ответ от Берлина по ноте отправленной в МИД в начале октября. По его словам, это и стало причиной «информирования международных партнеров о юридических основаниях и причинах направления ноты».

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал позицию правительства страны по репарационным требованиям со стороны Варшавы. «Этот вопрос ни в коей мере не является открытым», — сказал Штайнмайер. Президент также подчеркнул, что в правительстве Германии не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил о требованиях репараций от Германии, подписав соответствующий документ.