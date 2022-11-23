Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:19, 23 ноября 2022Бывший СССР

На Украине предложили запретить РПЦ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине

Фото: Shutterstock

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Фриз на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она пояснила, что в рамках проекта закона предусматривается, в частности, запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность РПЦ в канонических, организационных и иных вопросах.

Целью соответствующего предложения Фриз назвала «предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка».

Материалы по теме:
Замахнулись на святое Латвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
Замахнулись на святоеЛатвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
11 июля 2019
«Мы не можем жить во вражде» Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
«Мы не можем жить во вражде»Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
2 ноября 2021
Гонения за веру. О религиозных конфликтах на Украине
Гонения за веру.О религиозных конфликтах на Украине
6 апреля 2022

Ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины завершила обыски в православных храмах страны, среди которых была и Киево-Печерская лавра. В ведомстве заявили об обнаружении в церквях «пророссийской литературы», которую якобы использовали в ходе обучения в семинарии.

Церковный раскол на Украине произошел в 2018 году. По инициативе бывшего украинского президента Петра Порошенко и при участии предстоятеля Константинопольской православной церкви Вселенского патриарха Варфоломея раскольнические движения — Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церковь Киевского патриархата — образовали так называемую Православную церковь Украины. Большинство православных церквей мира, в том числе РПЦ и входящая в ее состав каноническая Украинская православная церковь, не признали новую религиозную структуру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
Россиянам назвали главные ошибки при борьбе с прыщами
Озвучена вторая по распространенности причина смерти в мире
В ОДКБ заявили о последствиях поддержки НАТО для конфликта на Украине
Прическа Ольги Бузовой стала предметом шуток в сети
Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции
Домработница похитила более миллиона рублей из подмосковной квартиры
Тело российского школьника нашли в сарае
Предсказано существование гелиевых планет
Кличко назвал грядущую зиму самой худшей со времен Второй мировой войны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.