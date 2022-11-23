На Украине предложили запретить РПЦ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Фриз на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она пояснила, что в рамках проекта закона предусматривается, в частности, запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность РПЦ в канонических, организационных и иных вопросах.

Целью соответствующего предложения Фриз назвала «предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка».

Ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины завершила обыски в православных храмах страны, среди которых была и Киево-Печерская лавра. В ведомстве заявили об обнаружении в церквях «пророссийской литературы», которую якобы использовали в ходе обучения в семинарии.

Церковный раскол на Украине произошел в 2018 году. По инициативе бывшего украинского президента Петра Порошенко и при участии предстоятеля Константинопольской православной церкви Вселенского патриарха Варфоломея раскольнические движения — Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церковь Киевского патриархата — образовали так называемую Православную церковь Украины. Большинство православных церквей мира, в том числе РПЦ и входящая в ее состав каноническая Украинская православная церковь, не признали новую религиозную структуру.