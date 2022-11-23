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13:55, 23 ноября 2022Наука и техника

В России допустили создание беспилотных РСЗО

Глава «Ростеха» Чемезов допустил создание беспилотных РСЗО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Предприятия госкорпорации «Ростех» разработали роботизированную версию боевой машины пехоты БМП-3. Глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью ТАСС допустил появление беспилотных реактивных систем залпового огня.

«Нашими предприятиями создана роботизированная версия БМП-3 с боевым модулем "Синица", которая может управляться дистанционно, а также работать в автономном режиме. Беспилотными могут стать и другие виды техники, те же РСЗО. Почему нет? Роботизация военной техники — один из ключевых трендов последних лет, а потому самые актуальные направления — беспилотные системы, способные частично замещать человека на поле боя, действовать в условиях сетецентрической войны», — сказал он.

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В августе генеральный директор ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») Владимир Пименов сообщил, что создаваемая в России РСЗО сможет работать как с экипажем, так и в беспилотном режиме.

В том же месяце замглавы «Ростеха» Владимир Артяков рассказал о создании боевого робота на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица». Функции механика-водителя и стрелка в машине роботизированы.

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Даниил Иринин
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