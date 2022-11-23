Студентка-медик раскрыла секрет белых зубов и вызвала споры в сети

Способ студентки-медика Кристен Мачадо отбеливать зубы содой вызвал споры в сети

Студентка-медик и блогер Кристен Мачадо раскрыла секрет белых зубов и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 53 тысяч подписчиков.

Девушка рассказала, что часто получает комплименты в адрес своей улыбки от окружающих, которые интересуются у нее способом отбеливания эмали. Она призналась, что использует ополаскиватель для полости рта, в который добавляет перекись водорода и чайную ложку соды. «Полощите зубы каждый вечер после чистки, и они будут сиять», — заверила девушка, пояснив, что данным методом с ней поделился знакомый дантист.

Пользователи высказали свое мнение о продемонстрированном лайфхаке в комментариях. «Это действительно способствует отбеливанию. Я использовала перекись и пищевую соду в течение многих лет. Однако теперь у меня очень чувствительные зубы из-за разрушения эмали», «Я ассистент стоматолога, и я согласен с тем, что рассказала Кристен, однако перекись может повредить сосочки на языке», «Говорю вам как дантист, не стоит этого делать», «Я студентка-стоматолог. Пожалуйста, ничем не ополаскивайте рот после чистки зубов. Так вы вымываете фтор, содержащийся в зубной пасте!» — отмечали они.

В апреле бьюти-блогерша Шай Холли Бэмфорд воспользовалась отбеливающими полосками для зубов и получила обратный эффект. Вскоре после начала процедуры девушка заметила, что средство прочно закрепилось на эмали, из-за чего на ее зубах остался черный пигмент, который она не смогла удалить.