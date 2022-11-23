Россия приготовилась расширить экспорт удобрений

Президент Путин заявил, что Россия готова к расширению экспорта удобрений

Сейчас Россия готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки и сотрудничеству со всеми «без исключения» партнерами в этой области, заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, глава государства одобрил инициативу главы «Уралхима» Дмитрия Мазепина, чтобы ООН и Африканский союз разблокировали 265 тысяч тонн удобрений, которые компания готова поставить бесплатно. По словам президента о том, что сейчас происходит на мировых рынках удобрений, понимают даже неспециалисты.

Ранее в ноябре замглавы российского МИД Сергей Вершинин говорил, что с марта по сентябрь санкции снизили экспорт удобрений из России на 38 процентов по сравнению с прошлым годом. «Страны-импортеры недополучили восемь миллионов тонн продукции, которой достаточно для производства 25 миллионов тонн продовольствия, чтобы накормить 105 миллионов человек», — уточнил он.