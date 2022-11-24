Китай нашел крупное месторождение газа

Китайская Sinopec Corp нашла крупное месторождение сланцевого газа

Китайская Sinopec Corp нашла на юго-западе КНР крупное месторождение сланцевого газа, запасы которого оцениваются примерно в 146 миллиардов кубометров, пишет Reuters.

Оно находится на окраине Сычуаньского бассейна впадины на территории города Чунцин. Как сказал председатель правления компании Ма Юншэн, есть хорошие перспективы разведки и освоения глубоких месторождений сланцевого газа. Это поспособствует обеспечению энергетической безопасности страны, добавил он. Сланцевый газ считается одним из экологически чистых источников энергии.

В октябре Sinopec обнаружила крупную газовую скважину на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе страны. Ее запасы составляют около 387,8 миллиарда кубометров.

В 2023 году поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай запланированы на уровне 22 миллиардов кубометров, сказал ранее вице-премьер России Александр Новак. Если сравнивать с другими маршрутами, то это меньше половины поставок, которые шли в Германию по «Северному потоку» или могли бы идти по «Северному потоку-2», и в 1,5 раза меньше «Турецкого потока».

На заявленный уровень в 38 миллиардов кубометров «Сила Сибири», указал Новак, выйдет в 2027 году. Ранее предполагалось, что обеспечить поставки в таком объеме удастся уже в 2024 году.