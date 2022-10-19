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13:37, 19 октября 2022Экономика

Китай нашел скважину с большими запасами газа

Китай нашел крупную газовую скважину на месторождении в Сычуаньской впадине

Фото: Reuters

Китайская энергетическая компания Sinopec нашла крупную газовую скважину на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе страны. Ее запасы составляют около 387,8 миллиарда кубометров, пишет ТАСС.

Скорость потока газа в скважине «Цзиньши-103HF» позволяет добывать 258,6 тысячм кубометров в сутки. Управляющий директор юго-западного подразделения Sinopec Го Тунлоу назвал это большим прорывом, благодаря которому значительно повысится производственный показатель всего месторождения.

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Ранее сообщалось, что власти Китая решили запретить своим компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и Азии в преддверии пикового потребления в отопительный сезон. Речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec и CNOOC, им предписали сохранить топливо для использования внутри страны.

Сам Пекин, по-видимому, пошел на этот шаг на фоне прогнозов небольшого дефицита газа для собственных потребителей, говорят эксперты.

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Платон Щукин
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