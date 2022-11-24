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20:01, 24 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко высказался о заказчиках расстрела ВСУ российских военнопленных

Лукашенко заявил, что расстрел ВСУ российских военнопленных был совершен по указке США
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Расстрел ВСУ российских военнопленных был совершен по указке США ради эскалации ситуации на Украине. Такую версию о заказчиках военного преступления озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видео с его комментарием опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Что решала казнь российских ребят? Они что, хотели еще раз возбудить русского человека? Они это сделали! Они делают все для эскалации, и это настораживает — казалось бы, мелочь, а как возбуждает народ. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельные умные люди так не поступают», — высказался Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что США не заинтересованы в диалоге по конфликту на Украине и лишь угроза ядерного конфликта сможет заставить американцев сесть за стол переговоров с Россией. При этом он отметил, что Минск не видит необходимости посылать свои войска на территорию Украины.

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Алевтина Запольская
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