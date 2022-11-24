Лукашенко высказался о заказчиках расстрела ВСУ российских военнопленных

Лукашенко заявил, что расстрел ВСУ российских военнопленных был совершен по указке США

Расстрел ВСУ российских военнопленных был совершен по указке США ради эскалации ситуации на Украине. Такую версию о заказчиках военного преступления озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видео с его комментарием опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Что решала казнь российских ребят? Они что, хотели еще раз возбудить русского человека? Они это сделали! Они делают все для эскалации, и это настораживает — казалось бы, мелочь, а как возбуждает народ. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельные умные люди так не поступают», — высказался Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что США не заинтересованы в диалоге по конфликту на Украине и лишь угроза ядерного конфликта сможет заставить американцев сесть за стол переговоров с Россией. При этом он отметил, что Минск не видит необходимости посылать свои войска на территорию Украины.