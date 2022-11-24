Лукашенко заявил о причинах недоговороспособности США по Украине

Лукашенко: угроза ядерного конфликта заставит США договариваться по Украине с Россией

США не заинтересованы в диалоге по конфликту на Украине, и лишь угроза ядерного конфликта сможет заставить американцев сесть за стол переговоров с Россией. О причинах недоговороспособности Вашингтона заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видео с его комментарием опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Нам надо договариваться. Договариваться разумно и говорить о мире. Надо выставить Украину и стоящих за ней поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не хотят [идти] ни на какие мирные переговоры. У них, американцев, которые там рулят через поляков, опасность одна — ядерный конфликт. Почему? Потому что тогда у них уже будет жарко. Вот их подход», — рассказал Лукашенко.

При этом он отметил, что Минск не видит необходимости посылать свои войска на территорию Украины. «Наши вооруженные силы, сколько мы можем задействовать сразу — 35-40 тысяч, не решат проблему. Сегодня не этот тренд [актуален]», — резюмировал белорусский президент.

Ранее Лукашенко предрек полное уничтожение Украины как государства в случае отказа Киева от мирных переговоров.