Лукашенко призвал Зеленского прекратить конфликт во избежание полного уничтожения Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек полное уничтожение Украины как государства в случае отказа Киева от мирных переговоров. Об этом он заявил журналистам, передает «Пул первого».

«Все в руках Украины. Нет, не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или Украину. <...> Если они не хотят гибели людей, при том в огромном количестве, если они не хотят тяжело, сложно, трудно — надо остановиться, это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины», — сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что во время Великой Отечественной войны погибло 30 миллионов человек. «Кто сегодня об этом вспоминает? В Белорусии и России, и все? То есть раны зарубцевались», — отметил он, заявив, что, по его мнению, ситуацию еще можно «загладить».

Ранее Лукашенко призвал остановить кровопролитие на Украине и начать мирные переговоры. Происходящее в стране он сравнил с набирающим силу торнадо.