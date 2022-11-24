Balenciaga начал продавать матрасы за 2,7 миллиона рублей
Французский модный дом Balenciaga начал продавать матрасы за миллионы рублей. Соотвествующие снимки появились на странице креативного директора бренда Десна Гвасалия в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).
Дизайнер разместил несколько фото изделия, которое представляет собой несколько разноцветных одеял, положенных друг на друга. При этом они закреплены между собой с помощью стреппинг-ленты (лента из стали или пластика, позволяющая объединять в блоки и надежно крепить фиксировать материалы — прим. «Ленты.ру»). В описании к публикации Гвасалия пояснил, что стоимость матраса составляет 46 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей).
Кроме того, он отметил, что данная вещь создана в сотрудничестве с голландским художником Тежу Реми.
В ноябре бренд Balenciaga также представил сумку, обклеенную скотчем, и выставил ее на продажу. Сообщалось, что цена модного аксессуара, изготовленного из телячьей кожи Hourglass и покрытого желтой клейкой лентой с названием марки черного цвета, составляет 3,1 тысячи долларов (191 тысяча рублей).