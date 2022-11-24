Balenciaga начал продавать матрасы за 2,7 миллиона рублей

Бренд Balenciaga начал продавать матрасы из разноцветных одеял за 2,7 миллиона рублей

Французский модный дом Balenciaga начал продавать матрасы за миллионы рублей. Соотвествующие снимки появились на странице креативного директора бренда Десна Гвасалия в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

Дизайнер разместил несколько фото изделия, которое представляет собой несколько разноцветных одеял, положенных друг на друга. При этом они закреплены между собой с помощью стреппинг-ленты (лента из стали или пластика, позволяющая объединять в блоки и надежно крепить фиксировать материалы — прим. «Ленты.ру»). В описании к публикации Гвасалия пояснил, что стоимость матраса составляет 46 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей).

Кроме того, он отметил, что данная вещь создана в сотрудничестве с голландским художником Тежу Реми.

В ноябре бренд Balenciaga также представил сумку, обклеенную скотчем, и выставил ее на продажу. Сообщалось, что цена модного аксессуара, изготовленного из телячьей кожи Hourglass и покрытого желтой клейкой лентой с названием марки черного цвета, составляет 3,1 тысячи долларов (191 тысяча рублей).