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23:29, 24 ноября 2022Мир

США под давлением Китая вынудили Польшу не передавать МиГ-29 Украине

The Spectator: США под давлением Китая вынудили Польшу не передавать МиГ-29 Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена вынудила Польшу не поставлять Киеву в марте советские истребители МиГ-29 после настойчивой просьбы со стороны Китая, который опасается эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет британский журнал The Spectator со ссылкой на источники в китайских дипломатических кругах.

По их информации, сначала Вашингтон положительно воспринял идею о передаче имеющихся у Польши МиГ-29 Украине, однако затем пересмотрел позицию из-за давления со стороны Пекина. Как говорится в публикации, против такого шага также выступили несколько бывших руководителей некоторых европейских стран, что могло стать дополнительным фактором, повлиявшим на решение США.

Издание утверждает, что Пекин, получив от НАТО заверения в том, что альянс не будет направлять на Украину истребители и ракеты, взял на себя обязательство убедить Москву не использовать ядерное оружие в ходе конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве не нужен ядерный удар по Украине, поскольку в нем нет политического и военного смысла. Он также посоветовал почитать доктрину, где описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие.

30 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безответственными людей, которые говорят о ядерной эскалации. В Кремле не хотят развивать эту тему, сказал Песков, и призвал всех «ответственно себя вести».

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Марина Совина
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