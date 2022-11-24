Мужчина пригласил возлюбленную из другой страны в гости и пустил ее на органы

Мужчина из Лимы пригласил влюбленную в него мексиканку в гости, убил ее и пустил на органы

В Перу арестовали мужчину, который пригласил в гости возлюбленную из Мексики, убил ее и пустил на органы. Об этом сообщает VICE.

51-летняя Бланка Ареллано познакомилась с 37-летним Хуаном Пабло Хесусом Виллафуэрте в интернете. Женщина искала мужчину для серьезных отношений, и перуанец показался ей достойным избранником. Они общались несколько месяцев, а в конце октября Виллафуэрте пригласил мексиканку к себе в Лиму, чтобы пообщаться лично. Женщина вылетела в другую страну 31 октября.

Сначала Ареллано писала родным, что по-настоящему влюблена, а отношения с бойфрендом из сети складываются замечательно. Однако после 7 ноября родственники перестали получить от нее вести. Племянница мексиканки Карла связалась с Виллафуэрте и спросила, все ли в порядке с ее тетей.

Мужчина заявил, что они расстались, так как Ареллано решила, что он «не мог обеспечить ту жизнь, о которой она мечтала». Он также сказал, что женщина ушла и, вероятно, пытается вернуться на родину. «Я надеюсь, что с ней все в порядке, но больше ничем не могу помочь. Я говорю это с грустью. Уверен, что у нее просто сломался телефон или батарейка села», — говорилось в его сообщении.

Родные пропавшей обратились в перуанскую полицию, которая сразу же начала поиски. 10 ноября на пляже города Уачо в 150 километрах к северу от Лимы нашли палец со срезанной подушечкой. На пальце было серебряное кольцо. Позже на тот же пляж вынесло обезображенную голову и женский торс, из которого были извлечены все внутренние органы.

Кольцо, обнаруженное на пальце покойной, как оказалось, принадлежало Ареллано. Бывшего онлайн-бойфренда женщины задержали 17 ноября. «Хуан Пабло Виллафуэрте арестован по обвинению в торговле человеческими органами», — заявил генеральный прокурор Перу в интервью местным СМИ.

Позже выяснилось, что Виллафуэрте учился на врача. На своей странице в TikTok он выкладывал ролики с человеческими органами в течение нескольких дней после исчезновения Ареллано. В его квартире полицейские обнаружили следы крови.

Ранее сообщалось, что политик из Нигерии привез в Лондон «раба» и попытался пустить его на органы. Молодой человек сумел сбежать и обратился в полицию.