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22:35, 24 ноября 2022Бывший СССР

Электроэнергию в Киеве начнут включать на два-три часа

Глава энергокомпании ДТЭК Сахарук: электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что электроэнергию в Киеве начнут включать на два-три часа. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, подача электроэнергии в таком режиме продлится, пока не увеличится объем энергии, поступающей в украинскую столицу.

Глава энергокомпании также подтвердил сообщение городской военной администрации Киева об отсутствии электроснабжения у 70 процентов жилого фонда. «Где-то 30 процентов населения у нас имеет питание», — отметил Сахарук.

Ранее сообщалось, что Киевская область полностью обесточена, в регионе частично отсутствует водоснабжение и отопление. Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. По словам мэра Киева Виталия Кличко, 70 процентов населения украинской столицы остаются без электроэнергии.

Марина Совина
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