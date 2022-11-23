Вышки сотовой связи на Украине начали работать от генераторов

Вышки сотовой связи Украины перешли на работу от генераторов

На Украине вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов. Прибегнуть к этим мерам пришлось из-за отключений электроэнергии. Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, операторы работающих вышек в настоящее время перегружены. «Из-за массированных ракетных ударов во многих регионах упал интернет-трафик», — отметил он.

По словам министра, команда его ведомства помогает в организации доставки топлива для генераторов.

Ранее сообщалось, что Киевская область полностью обесточена, в регионе частично отсутствует водоснабжение и отопление. Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Позже украинские власти подтвердили ракетные удары по нескольким энергетическим объектам в ряде областей страны.