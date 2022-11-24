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13:20, 24 ноября 2022Мир

В ЕС назвали подарком Путину отсутствие извинений Киева перед Варшавой

Депутат Европарламента назвал подарком Путину отсутствие извинений Киева перед Варшавой

Фото: Omar Marques / Getty Images

Депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий назвал подарком президенту России Владимиру Путину отсутствие извинений Киева перед Варшавой за инцидент с ракетами. Об этом сообщает Polsat News.

«То, что мы до сих пор не получили извинений за случившееся, является политической ошибкой. Если бы украинцы сказали "извините", это было бы воспринято в Польше с пониманием. Отсутствие этого извинения — подарок Владимиру Путину», — заявил он.

Политик подчеркнул, что Россия будет использовать такие ситуации, чтобы внести разлад между поляками и украинцами. Чарнецкий также отметил, что не понимает позиции одного из украинских политиков касательно польско-украинских отношений.

«В данной ситуации для меня непонятны слова одного из советников Зеленского, который в момент, когда Украине следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы», — подметил депутат.

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Виктория Кондратьева
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