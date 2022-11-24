В ЕС назвали подарком Путину отсутствие извинений Киева перед Варшавой

Депутат Европарламента назвал подарком Путину отсутствие извинений Киева перед Варшавой

Депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий назвал подарком президенту России Владимиру Путину отсутствие извинений Киева перед Варшавой за инцидент с ракетами. Об этом сообщает Polsat News.

«То, что мы до сих пор не получили извинений за случившееся, является политической ошибкой. Если бы украинцы сказали "извините", это было бы воспринято в Польше с пониманием. Отсутствие этого извинения — подарок Владимиру Путину», — заявил он.

Политик подчеркнул, что Россия будет использовать такие ситуации, чтобы внести разлад между поляками и украинцами. Чарнецкий также отметил, что не понимает позиции одного из украинских политиков касательно польско-украинских отношений.

«В данной ситуации для меня непонятны слова одного из советников Зеленского, который в момент, когда Украине следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы», — подметил депутат.