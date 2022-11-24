Поставка российской нефти в Словакию прекратилась по «Дружбе»

Словакия перестала получать российскую нефть по «Дружбе» из-за перебоев с электроэнергией

Российская нефть, поставляемая по трубопроводу «Дружба», перестала поступать в Словакию. Об этом сообщил телеканал ta3 со ссылкой на слова представителя оператора чешской части «Дружбы» — компании Mero.

Причиной стали перебои с электроэнергией. При этом Чехия продолжает получать топливо в связи с достаточным объемом оперативных запасов, находящихся в Словакии, отметили в Mero.

Ранее прекращение поставок по этому же нефтепроводу зафиксировали на Украине. Об остановке участка нефтепровода рассказал официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин. Через несколько часов прокачка возобновилась.

Поставки по украинскому участку нефтепровода останавливались и на прошлой неделе. 15 ноября Украина уведомила российскую «Транснефть», что приостановила транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии из-за падения напряжения.

Маршрут нефтепровода проходит по территории России, а затем разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).