Призывы Польши о введении потолка цен на нефть в 30 долларов объяснили
Введение низкого потолка цен на российскую нефть никак не скажется на Польше, считает эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему Варшава призывает установить ограничение в 30 долларов.
Здесь у Польши руки могут быть развязаны, потому что она не покупает российскую нефть морским транспортом
«Потолок цены действует только на нефть, перевозимую морским транспортом, и общеевропейское эмбарго на российскую нефть будет действовать с 5 декабря только на морской транспорт, на нефтепроводы эмбарго не распространяется. Польше все равно, сколько будет стоить российская нефть, плюс она имеет возможность продолжить покупать российскую нефть», — сказал он.
Почему другие страны против?
Другие страны не могут занять такую позицию даже несмотря на то, что не смогут закупать российское сырье из-за ограничительных мер, отметил аналитик.
«Часть компаний этих стран участвуют в перевозке российской нефти. Если потолок высокий, например, 70 долларов, и коммерческие условия таковы, что Россия укладывается в этот потолок, тогда услуги по страхованию и перевозке могут осуществлять европейские компании. Для многих государств это важно», — объяснил Игорь Юшков.
Зачем нужен высокий потолок?
От того, каким будет потолок на продажу российской нефти третьим странам, зависит ситуация на мировом рынке энергоресурсов в целом, утверждает специалист.
Чем выше потолок, тем больше шансов, что реальная рыночно сложенная цена в этот потолок уложится
«Соответственно, Россия не будет сокращать экспорт. То есть, мы не соглашаемся с потолком, но просто так складываются рыночные условия. Если мы не будем сокращать экспорт, дефицита на мировом рынке не будет, и любая другая нефть тоже не подорожает», — заключил он.
Ранее Politico сообщило, что большинство стран Евросоюза поддерживают предложение ввести потолок цен на российскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Однако Польша и страны Балтии предлагают установить ограничение в 30 долларов. Для согласования решения необходима поддержка всех стран объединения, однако Варшава проголосовала против мнения большинства.
Потолок цен на нефть стал частью ограничительных мер Запада против России в ответ на начало специальной военной операции на территории Украины. Его цель — сократить сверхдоходы Москвы, чтобы лишить ее возможности финансировать боевые действия.