Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:35, 24 ноября 2022Экономика

Призывы Польши о введении потолка цен на нефть в 30 долларов объяснили

Аналитик Юшков усомнился в установке названного Польшей потолка цен на нефть в 30 долларов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Введение низкого потолка цен на российскую нефть никак не скажется на Польше, считает эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему Варшава призывает установить ограничение в 30 долларов.

Здесь у Польши руки могут быть развязаны, потому что она не покупает российскую нефть морским транспортом

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Потолок цены действует только на нефть, перевозимую морским транспортом, и общеевропейское эмбарго на российскую нефть будет действовать с 5 декабря только на морской транспорт, на нефтепроводы эмбарго не распространяется. Польше все равно, сколько будет стоить российская нефть, плюс она имеет возможность продолжить покупать российскую нефть», — сказал он.

Почему другие страны против?

Другие страны не могут занять такую позицию даже несмотря на то, что не смогут закупать российское сырье из-за ограничительных мер, отметил аналитик.

«Часть компаний этих стран участвуют в перевозке российской нефти. Если потолок высокий, например, 70 долларов, и коммерческие условия таковы, что Россия укладывается в этот потолок, тогда услуги по страхованию и перевозке могут осуществлять европейские компании. Для многих государств это важно», — объяснил Игорь Юшков.

Зачем нужен высокий потолок?

От того, каким будет потолок на продажу российской нефти третьим странам, зависит ситуация на мировом рынке энергоресурсов в целом, утверждает специалист.

Чем выше потолок, тем больше шансов, что реальная рыночно сложенная цена в этот потолок уложится

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Соответственно, Россия не будет сокращать экспорт. То есть, мы не соглашаемся с потолком, но просто так складываются рыночные условия. Если мы не будем сокращать экспорт, дефицита на мировом рынке не будет, и любая другая нефть тоже не подорожает», — заключил он.

Ранее Politico сообщило, что большинство стран Евросоюза поддерживают предложение ввести потолок цен на российскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Однако Польша и страны Балтии предлагают установить ограничение в 30 долларов. Для согласования решения необходима поддержка всех стран объединения, однако Варшава проголосовала против мнения большинства.

Потолок цен на нефть стал частью ограничительных мер Запада против России в ответ на начало специальной военной операции на территории Украины. Его цель — сократить сверхдоходы Москвы, чтобы лишить ее возможности финансировать боевые действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал производить больше военной техники
В Россию начали ввозить предназначенные для Китая машины
Россияне поцарапали машину авторитета Дракона и заявили на себя в полицию
Названа неочевидная замена снотворным средствам
В СПЧ заявили об отказе московских больниц лечить заключенных
Европа перенесла обсуждение потолка цен на российские газ и нефть
Застройщики отчаялись повысить спрос на новостройки
В США пенсионеров-оружейников вернули на работу из-за Украины
Член ФИФА заявила о подтасовках при голосовании за ЧМ в России
Определен бюджет ЕКА на три года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.