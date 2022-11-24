Призывы Польши о введении потолка цен на нефть в 30 долларов объяснили

Аналитик Юшков усомнился в установке названного Польшей потолка цен на нефть в 30 долларов

Введение низкого потолка цен на российскую нефть никак не скажется на Польше, считает эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему Варшава призывает установить ограничение в 30 долларов.

Здесь у Польши руки могут быть развязаны, потому что она не покупает российскую нефть морским транспортом Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Потолок цены действует только на нефть, перевозимую морским транспортом, и общеевропейское эмбарго на российскую нефть будет действовать с 5 декабря только на морской транспорт, на нефтепроводы эмбарго не распространяется. Польше все равно, сколько будет стоить российская нефть, плюс она имеет возможность продолжить покупать российскую нефть», — сказал он.

Почему другие страны против?

Другие страны не могут занять такую позицию даже несмотря на то, что не смогут закупать российское сырье из-за ограничительных мер, отметил аналитик.

«Часть компаний этих стран участвуют в перевозке российской нефти. Если потолок высокий, например, 70 долларов, и коммерческие условия таковы, что Россия укладывается в этот потолок, тогда услуги по страхованию и перевозке могут осуществлять европейские компании. Для многих государств это важно», — объяснил Игорь Юшков.

Зачем нужен высокий потолок?

От того, каким будет потолок на продажу российской нефти третьим странам, зависит ситуация на мировом рынке энергоресурсов в целом, утверждает специалист.

Чем выше потолок, тем больше шансов, что реальная рыночно сложенная цена в этот потолок уложится Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Соответственно, Россия не будет сокращать экспорт. То есть, мы не соглашаемся с потолком, но просто так складываются рыночные условия. Если мы не будем сокращать экспорт, дефицита на мировом рынке не будет, и любая другая нефть тоже не подорожает», — заключил он.

Ранее Politico сообщило, что большинство стран Евросоюза поддерживают предложение ввести потолок цен на российскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Однако Польша и страны Балтии предлагают установить ограничение в 30 долларов. Для согласования решения необходима поддержка всех стран объединения, однако Варшава проголосовала против мнения большинства.

Потолок цен на нефть стал частью ограничительных мер Запада против России в ответ на начало специальной военной операции на территории Украины. Его цель — сократить сверхдоходы Москвы, чтобы лишить ее возможности финансировать боевые действия.