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20:50, 24 ноября 2022Россия

Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске

Власти Краснодарского края окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Краснодарского края окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске, а также займутся организацией похорон. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Поговорили с главой муниципалитета Сергеем Лесем. Поручил району взять на себя организацию траурных мероприятий, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших», — написал глава региона.

Кроме того, он выразил соболезнования родным погибших. Пострадавшему, который находится в больнице, будет оказана вся необходимая помощь, если потребуется — подключат возможности краевых клиник, добавил Кондратьев.

24 ноября мужчина застрелил трех человек возле торгового центра «Славянский» в Крымске. Еще один человек получил ранения. Впоследствии стрелявший покончил жизнь самоубийством. Происшествие попало на видео.

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Никита Абрамов
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