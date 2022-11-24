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18:07, 24 ноября 2022Силовые структуры

Стрельба по людям в Крымске попала на видео

Стрельба одетого в камуфляж мужчины из винтовки по людям в Крымске попала на видео

Стрельба из винтовки по людям на улице Крымска в Краснодарском крае попала на видео. Ролик в четверг, 24 ноября, публикует в своем Telegram-канале издание Mash.

На кадрах видно, как одетый в камуфляж мужчина открывает стрельбу по человеку, который падает возле легкового автомобиля. После этого злоумышленник добивает раненого выстрелом в упор и начинает преследовать другую жертву. После случившегося мужчина, по данным Telegram-канала «112», прибыл к дому своего сына и свел счеты с жизнью.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что в Крымске неизвестный мужчина с ружьем открыл стрельбу по людям возле торгового центра.

Владимир Седов
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