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15:58, 24 ноября 2022Ценности

Девушка заказала одежду в сети и удивилась содержимому посылки

Блогерша Эмбер Огунсанья заказала одежду на PrettyLittleThing и получила посылку с блохой

Кадр: @amberogunsanya

Блогерша Эмбер Огунсанья из Великобритании заказала одежду на сайте ретейлера PrettyLittleThing и удивилась содержимому посылки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала, как вскрывает ножницами верхний слой упаковки сиреневого цвета и извлекает из нее предмет гардероба в прозрачном пакете. Затем она приблизила камеру к изделию, обнаружив на нем живую блоху. «Я действительно не могу в это поверить, фу!» — отреагировала она.

Другие пользователи сети высказали свое мнение о сложившейся ситуации в комментариях. «Сделай один заказ — получи одну блоху», «Блоха входит в стоимость доставки», «Боже, я 10 минут назад заказала на данном сайте платья», «Я только получила свою посылку и должна сказать, что одежда низкого качества. На моделях она выглядит лучше», — написали зрители.

Ранее в ноябре сообщалось, что блогерша Люси с никнеймом @lucifersdaughter заказала рубашку на сайте ретейлера Shein и возмутилась содержимому посылки при получении. Девушка рассказала, что приобрела в сети указанный черный предмет гардероба с отделкой красного цвета и изображением черепа с костями. При этом при вскрытии коробки она обнаружила внутри наряда колонию насекомых.

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Алина Гостева
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