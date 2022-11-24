Сборная Уругвая сыграла вничью с Южной Кореей в матче чемпионата мира-2022

Сборная Уругвая сыграла вничью со счетом 0:0 с Южной Кореей в матче чемпионата мира-2022

Сборная Уругвая сыграла вничью с национальной командой Южной Кореи в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн сити» и завершилась со счетом 0:0. До этого обе команды не проигрывали восемь из десяти последних матчей.

В еще одном матче группы H сборная Португалии сыграет с командой Ганы. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Уругвая дважды в истории выигрывала мундиаль.