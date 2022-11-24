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11:05, 24 ноября 2022Ценности

Парикмахер Ким Кардашьян раскрыл опасные последствия одной ее любимой прически

Парикмахер Клайд Хейгуд: высокий хвост Ким Кардашьян провоцирует появление проплешин

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Бывший парикмахер американской телезвезды Ким Кардашьян Клайд Хейгуд раскрыл опасные последствия одной ее любимой прически. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun U.S..

Речь идет о высоком хвосте. По словам специалиста, он визуально подтягивает лицо и делает взгляд более выразительным. «Многие знаменитости, в том числе Ким, любят конский хвост», — рассказал он.

В то же время Хейгуд предупредил читательниц издания, что данная прическа, если ее носить в течение долгого времени, может навредить волосам и коже головы. «Я видел, как у моих знаменитых клиентов появлялись проплешины на голове из-за неправильно размещенных заколок-невидимок, которые обычно используются для закрепления хвоста. Они, в свою очередь, впиваются в кожу головы, провоцируя появление ломкости и залысин», — заявил стилист.

Он отметил, что специальные лаки и муссы, которые применяются в фиксации прически, влияют на состояние прядей. Так, названные продукты делают волосы сухими и истонченными.

В ноябре также стало известно о причине облысения, вызванного любимой прической модели Хейли Бибер. По словам трихолога (имя и фамилия неизвестны) бренда по уходу за волосами Cloud Nine, популярность низкого пучка, который особенно предпочитает носить манекенщица, объясняется тем, что с его помощью можно скрыть грязные волосы. Однако постоянно натянутое состояние прядей вызывает стресс у волосяных фолликулов, что может привести к облысению.

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Мария Винар
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