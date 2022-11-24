Парикмахер Ким Кардашьян раскрыл опасные последствия одной ее любимой прически

Парикмахер Клайд Хейгуд: высокий хвост Ким Кардашьян провоцирует появление проплешин

Бывший парикмахер американской телезвезды Ким Кардашьян Клайд Хейгуд раскрыл опасные последствия одной ее любимой прически. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun U.S..

Речь идет о высоком хвосте. По словам специалиста, он визуально подтягивает лицо и делает взгляд более выразительным. «Многие знаменитости, в том числе Ким, любят конский хвост», — рассказал он.

В то же время Хейгуд предупредил читательниц издания, что данная прическа, если ее носить в течение долгого времени, может навредить волосам и коже головы. «Я видел, как у моих знаменитых клиентов появлялись проплешины на голове из-за неправильно размещенных заколок-невидимок, которые обычно используются для закрепления хвоста. Они, в свою очередь, впиваются в кожу головы, провоцируя появление ломкости и залысин», — заявил стилист.

Он отметил, что специальные лаки и муссы, которые применяются в фиксации прически, влияют на состояние прядей. Так, названные продукты делают волосы сухими и истонченными.

В ноябре также стало известно о причине облысения, вызванного любимой прической модели Хейли Бибер. По словам трихолога (имя и фамилия неизвестны) бренда по уходу за волосами Cloud Nine, популярность низкого пучка, который особенно предпочитает носить манекенщица, объясняется тем, что с его помощью можно скрыть грязные волосы. Однако постоянно натянутое состояние прядей вызывает стресс у волосяных фолликулов, что может привести к облысению.