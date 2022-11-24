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17:35, 24 ноября 2022Ценности

Звездный стилист назвал россиянкам главный тренд в одежде на зиму

Стилист Алеко Надирян назвал шапки и термобелье главным трендом в одежде на зиму

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Звездный стилист Алеко Надирян назвал россиянкам главный тренд в одежде на зиму. Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что в моде по-прежнему остаются меховые и кожаные изделия. «Да, есть много крутых экомоделей, но и натуральное можно носить, если это винтаж. Также прикольный экологичный вариант — овчина», — пояснил специалист.

В список популярных предметов гардероба он добавил укороченные и приталенные удлиненные пуховики и куртки. В качестве иллюстрации Надирян привел фото моделей Беллы Хадид, Эмили Ратаковски, Барбары Палвин, а также певицы Рианны в подобных нарядах.

Кроме того, к самым значимым трендам стилист отнес сохраняющую тепло одежду и головные уборы. «Главный зимний тренд — это шапка, термобелье и действительно теплые вещи. Здоровье важнее», — заключил он.

Ранее блогерша с никнеймом @level_blue назвала самую модную одежду на зиму. В первую очередь она посоветовала приобрести шерстяное пальто, а также обратить внимание на платья макси с длинными рукавами и высокие сапоги, которые можно носить с кашемировыми носками.

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Алина Гостева
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