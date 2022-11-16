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13:20, 16 ноября 2022Ценности

Названа самая модная одежда на зиму

TikTok-блогерша @level_blue назвала шерстяное пальто самым модным на зиму

Фото: Ian Keefe / Unsplash

Блогерша с никнеймом @level_blue назвала самую модную одежду на зиму. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Так, пользовательница сети, чей блог насчитывает 132,9 тысячи подписчиков, рассказала, что в первую очередь необходимо приобрести шерстяное пальто. «Данный материал лучше согревает, чем дешевая синтетика. Кроме того, шерстяное пальто делает ваш образ дороже и прослужит вам намного дольше», — пояснила она и предложила к нему также добавить пояс, чтобы подчеркнуть фигуру.

Кроме того, женщина посоветовала обратить внимание на платья-макси с длинными рукавами и высокие сапоги, которые можно носить с кашемировыми носками. Вдобавок автор видео порекомендовала зрителям включить в свой зимний гардероб жилеты, водолазки, блейзеры и кардиганы. «Данные вещи добавят многослойности в ваш образ и согреют. При этом вы не будете выглядеть как снеговик», — заключила она.

Ранее специалист по этикету Антония Хайэм перечислила пять вещей в женском гардеробе, которые не стоит носить зимой. Так, эксперт призвала в холодном сезоне отказаться от вязаных джемперов с рождественскими принтами. По ее мнению, они безвкусны, несмотря на то, что создают праздничное настроение.

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Мария Винар
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