Названы пять неподходящих вещей на зиму

Блогерша Антония Хайэм призвала отказаться от вязаных джемперов с рождественскими принтами

Специалист по этикету Антония Хайэм перечислила пять вещей в женском гардеробе, которые не стоит носить зимой. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

24-летняя пользовательница сети, чей блог насчитывает более 162 тысяч подписчиков, призвала в холодном сезоне отказаться от вязаных джемперов с рождественскими принтами. По ее мнению, они безвкусны, несмотря на то что создают праздничное настроение.

Неуместной одеждой Хайэм также назвала длинные пуховики и короткие куртки из виниловой ткани. Данные предметы гардероба слишком мужские, считает блогерша. Также эксперт посоветовала читателям издания не носить массивные модели кроссовок и вязаные шарфы.

Зрители не оценили рекомендации Хайэм, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Оставьте мой рождественский джемпер в покое. Рождество — мой любимый праздник, и я буду носить свой джемпер», «Со всем согласна, кроме вязаного шарфа. Я видела, как они сидят на знаменитостях, и это красиво!», «Элегантные дамы могут носить все, что угодно, и даже джемпер с оленями, и при этом оставаться элегантными!» — писали они.

В октябре редакторы модного портала Woman's Day назвали пять самых бесполезных вещей в гардеробе. Так, в первую очередь эксперты отметили кардиганы без застежек, поскольку те являются непрактичными. По словам специалистов, их стоит заменить моделями с V-образными вырезами на пуговицах, сшитыми из плотного трикотажа, а также объемными свитерами с горлом.