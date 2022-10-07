Названы пять самых бесполезных вещей в гардеробе

Редакторы Woman's Day назвали кардиганы без застежек бесполезной вещью

Редакторы модного портала Woman's Day назвали пять самых бесполезных вещей в гардеробе. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, в первую очередь эксперты отметили кардиганы без застежек, поскольку те являются непрактичными. По словам специалистов, их стоит заменить моделями с V-образными вырезами на пуговицах, сшитыми из плотного трикотажа, а также объемными свитерами с горлом.

Помимо прочего, авторы статьи назвали бесполезной одеждой тонкие трикотажные кофты и короткие платья-свитер. Во втором случае рекомендуется обратить внимание на слегка свободные к низу модели и длины миди. Кроме того, необходимо учитывать наличие неброского и лаконичного принта.

В завершение журналисты выделили приталенные укороченные жакеты и джинсы скинни. В настоящий момент в моде преобладает одежда-оверсайз, которая не сковывает движения и обеспечивает максимальный комфорт в носке. По данной причине лучше сделать выбор на удлиненные пиджаки прямого кроя, джинсы фасона moms, boyfriends или с расклешенными к низу штанинами.

Ранее эксперт в области моды Клемми Филдсент перечислила пять вещей, которые утратят свою актуальность зимой 2023 года. Так, в список устаревшей одежды вошли трикотажные колготки в стиле учеников начальной школы и широкие фетровые шляпы. Кроме того, немодными оказались кардиганы-водопады, выполненные из тонкого трикотажа, шарфы-пашмины, а также сапоги с отделкой из искусственного меха.