Названы пять распространенных ошибок при выборе одежды на зиму

Редактор Клемми Филдсент назвала трикотажные колготки и шляпы антитрендами зимы 2023 года

Эксперт в области моды Клемми Филдсент назвала пять вещей, которые утратят свою актуальность зимой 2023 года. О распространенных ошибках при выборе одежды на холодное время года она рассказала в материале для The Sun.

В первую очередь в список устаревшей одежды вошли трикотажные колготки в стиле учеников начальной школы и широкие фетровые шляпы. По словам редактора издания, от сильного ветра шляпа улетает с головы, а ее владелец становится объектом насмешек.

Помимо прочего, антитрендами грядущей зимы станут кардиганы-водопады, выполненные из тонкого трикотажа, шарфы-пашмины, а также сапоги с отделкой из искусственного меха.

Модными предметами гардероба, по мнению автора материала, останутся тонкие вязаные шапки, широкие шерстяные шарфы и объемные утепленные куртки. Кроме того, Филдсент упомянула высокие сапоги до колена на флисовом подкладе.

В сентябре редакторы журнала The Symbol назвали главные тренды весны 2023 года. По их словам, популярными станут вещи черного цвета. Данная тенденция связана с тем, что Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы Елизаветы II. Также актуальными вещами, по мнению специалистов, будут платья длины макси, юбки-пачки и вещи из прозрачных тканей и облегающего кроя.