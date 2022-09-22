Названы главные тренды весны 2023 года

Редакторы журнала The Symbol назвали черную одежду главным трендом весны 2023 года

Редакторы журнала The Symbol перечислили главные тренды весны 2023 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь, эксперты назвали модным трендом total black, в котором преобладают вещи черного цвета и при этом символизирующие скорбь. Отмечается, что данная тенденция связана с тем, что Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы Елизаветы II. Поэтому многие дизайнеры, в том числе Эрдем Моралиоглу и Ричард Куинн, почтили память о ней, выпустив на подиум моделей в черной одежде.

Помимо прочего, актуальными станут вещи из прозрачных тканей и облегающего кроя, платья длины макси и юбки-пачки. В последнем случае специалисты пояснили, что упомянутой предмет гардероба можно сочетать с простым свитером.

Авторы материала также отметили, что в следующем году будет популярна одежда, оформленная цветочным принтом, вышивками и аппликациями.

Ранее в сентябре Институт цвета Pantone перечислил главные цвета одежды весны и лета 2023 года. Так, в отчет вошли десять ярких оттенков и пять тонов, названных новой классикой, которые будут представлены в рамках показов дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке. В списке первых — персиково-розовый и огненно-красный, цвет танжело, цвет свеклы, классический и экзотический зеленый, «хрустальная роза», люминесцентно-желтый, а также оттенки синего Blue Perennial и «летняя песня». Ко вторым специалисты отнесли голубой «небесный свет», кремовый, серо-сиреневый, цвет лука-порея и цвет макиато.