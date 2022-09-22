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Названы главные тренды весны 2023 года

Редакторы журнала The Symbol назвали черную одежду главным трендом весны 2023 года
СюжетПохороны королевы Елизаветы:

Фото: Tim Whitby / BFC / Getty Images

Редакторы журнала The Symbol перечислили главные тренды весны 2023 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь, эксперты назвали модным трендом total black, в котором преобладают вещи черного цвета и при этом символизирующие скорбь. Отмечается, что данная тенденция связана с тем, что Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы Елизаветы II. Поэтому многие дизайнеры, в том числе Эрдем Моралиоглу и Ричард Куинн, почтили память о ней, выпустив на подиум моделей в черной одежде.

Помимо прочего, актуальными станут вещи из прозрачных тканей и облегающего кроя, платья длины макси и юбки-пачки. В последнем случае специалисты пояснили, что упомянутой предмет гардероба можно сочетать с простым свитером.

Авторы материала также отметили, что в следующем году будет популярна одежда, оформленная цветочным принтом, вышивками и аппликациями.

Ранее в сентябре Институт цвета Pantone перечислил главные цвета одежды весны и лета 2023 года. Так, в отчет вошли десять ярких оттенков и пять тонов, названных новой классикой, которые будут представлены в рамках показов дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке. В списке первых — персиково-розовый и огненно-красный, цвет танжело, цвет свеклы, классический и экзотический зеленый, «хрустальная роза», люминесцентно-желтый, а также оттенки синего Blue Perennial и «летняя песня». Ко вторым специалисты отнесли голубой «небесный свет», кремовый, серо-сиреневый, цвет лука-порея и цвет макиато.

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Мария Винар
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