Названы главные цвета одежды на весну и лето 2023 года

Pantone назвал персиково-розовый и огненно-красный главными цветами весны и лета 2023 года

Институт цвета Pantone перечислил главные цвета одежды весны и лета 2023 года. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

Так, в отчет вошли десять ярких оттенков и пять тонов, названных новой классикой, которые будут представлены в рамках показов дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке. В списке первых — персиково-розовый и огненно-красный, цвет танжело (оранжевый цитрусовый фрукт — прим. «Ленты.ру»), цвет свеклы, классический и экзотический зеленый, «хрустальная роза», люминесцентно-желтый, а также оттенки синего Blue Perennial и «летняя песня». Ко вторым специалисты отнесли голубой «небесный свет», кремовый, серо-сиреневый, цвет лука-порея и цвет макиато.

При этом исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Айсман отметила, что данные тона отражают новый период развития, в который вступает общество. «Смешивая эскапизм (от английского слова escape — «побег», «спасение»; понятие, используемое в искусстве, психологии и философии, одно из значений которого заключается в стремлении человека к побегу от реальности — прим. «Ленты.ру») с реальностью, благотворностью и радостью, мы стремимся к исследованию экстремального контраста настроения и цвета. В рамках цветовой истории этого сезона практичность и простота сочетаются с жизнерадостной игривостью», — добавила она.

В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

Ранее в сентябре редакторы журнала The Voice перечислили самые модные цвета осени 2022 года. Так, в списке оказались оранжевый, алый, белый и шоколадные цвета. Отмечается, что названные оттенки присутствовали на одежде и аксессуарах в коллекциях таких люксовых брендов, как Fendi, Bottega Veneta, Louis Vuitton и Prada. Помимо прочего, авторы материала особенно выделили оттенок Very Peri, который варьируется от насыщенного фиолетового до более нежного лавандового.