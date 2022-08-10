Перечислены самые модные цвета осени 2022 года

The Voice: оранжевый, алый и шоколадный названы самыми модными цветами осени 2022 года

Редакторы журнала The Voice перечислили самые модные цвета осени 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, в списке оказались оранжевый, алый, белый и шоколадные цвета. Отмечается, что названные оттенки присутствовали на одежде и аксессуарах в коллекциях таких люксовых брендов как Fendi, Bottega Veneta, Louis Vuitton и Prada.

Помимо прочего, авторы материала особенно выделили оттенок Very Peri, который варьируется от насыщенного фиолетового до более нежного лавандового. Известно, что он был признан Институтом цвета Pantone самым главным цветом 2022 года.

В заключение эксперты также отметили цвет, имитирующий деним. При этом специалисты пояснили, что в грядущем сезоне неактуальными окажутся изделия из ткани синего цвета. Вместо них лучше присмотреться к вещам с голубым подтоном.

Раннее в августе редактор модного портала Who What Wear Юсра Сиддики предрекла массовую популярность одному цвету одежды через полгода. По словам журналистки, несмотря на остающиеся в моде нейтральные тона, трендовыми в настоящее время становятся также яркие оттенки, например фуксия, оранжевый и кобальтовый. При этом все чаще в линейках модных брендов и гардеробах знаменитостей появляется небесно-голубой цвет, который, по мнению эксперта, займет лидирующее положение через шесть месяцев.