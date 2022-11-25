Отсидевший 20 лет в тюрьме невиновный отсудил у полиции миллиарды рублей

В США незаконно осужденный на 56 лет Дин Гиллиспи отсудил у полиции 45 миллионов долларов

Житель США, отсидевший в тюрьме с 1991 по 2011 год за преступления, которых не совершал, отсудил у обвинившего его детектива и управления полиции 45 миллионов долларов (более 2,7 миллиарда рублей). Об этом сообщает USA Today.

Дин Гиллиспи был приговорен в 1991-м году к тюремному заключению на срок от 22 до 56 лет. Мужчина обвинялся в трех изнасилованиях, похищении и грабеже. Эти преступления были совершены в 1988 году. В 2011 году Гиллиспи освободили, так как суд признал, что его дело велось с нарушениями. С тех пор мужчина боролся за признание себя невиновным при помощи правозащитников из организации The Ohio Innocence Project.

В декабре 2021 года Гиллиспи признали незаконно осужденным. После этого он подал гражданский иск против полицейского управления тауншипа Майами штата Огайо и детектива в отставке Скотта Мура, который вел расследование. Юристам Гиллиспи удалось доказать, что правоохранители скрыли от суда обстоятельства, указывавшие на невиновность обвиняемого, а также использовали сомнительные свидетельские показания.

Гиллиспи удалось выиграть гражданский иск против полиции и Мура. Теперь они обязаны выплатить ему многомиллионную компенсацию. Пока неизвестно, будет ли подана апелляция и когда бывший заключенный, которому сейчас 57 лет, сможет получить деньги.

Ранее сообщалось, что в США невиновный мужчина провел почти 30 лет в тюрьме и умер через пять месяцев на свободе. 65-летний Клод Фрэнсис Гарретт был осужден за убийство своей девушки Лори Ли Ланс в 1993 году.