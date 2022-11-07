Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 7 ноября 2022Из жизни

Невиновный мужчина провел 30 лет в тюрьме и умер через пять месяцев на свободе

Daily Mirror: в США невиновный мужчина по ошибке провел 30 лет в тюрьме

Фото: Larry McCormack / tennessean.com

В США мужчина провел 30 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал, и умер через пять месяцев после долгожданного выхода на свободу. Об этом пишет Daily Mirror.

65-летний Клод Фрэнсис Гарретт был осужден за убийство своей девушки Лори Ли Ланс путем поджога дома в 1993 году, но был освобожден в мае, после того как выяснилось, что судебный процесс был проведен с ошибками. Оказалось, что мужчина невиновен.

В ночь смерти Ланс в доме пары начался пожар. Гарретт проснулся, увидел пламя и разбудил возлюбленную. Он попытался вывести ее через переднюю дверь дома, но женщина запаниковала и бросилась к задней. В итоге она не успела выбраться из огня и погибла.

Материалы по теме:
«Я десять лет не видел солнечного света» Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
«Я десять лет не видел солнечного света»Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
16 августа 2020
«Смертная казнь — для простых смертных» Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
«Смертная казнь — для простых смертных»Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
28 апреля 2018

30 октября, спустя всего пять месяцев после выхода из тюрьмы, Гарретт скончался. По данным журналистки Лилианы Сегуры, мужчина умер во сне. Она добавила, что все месяцы свободы бывший заключенный наслаждался общением с дочерью и внуком, которого он обожал. «У меня пока нет слов, это душераздирающе и глубоко несправедливо. Клод провел 30 лет за решеткой за преступление, которого не совершал. Он так упорно боролся», — написала Сегура.

Ранее сообщалось, что полицейский из города Порт-Элизабет в Восточно-Капской провинции ЮАР, который отсидел в тюрьме из-за ложного обвинения в домогательствах к коллеге, вернулся на работу спустя десять лет после увольнения. Апелляционный суд дополнил решение о возвращении мужчины на работу указанием о необходимости сохранить его звание, зарплату, пособии и привилегии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Украинских беженцев возмутили условия проживания в европейской стране
Здание управления железными дорогами загорелось в Донецке после удара ВСУ
Российский солдат отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ и попал на видео
Раскрыты основные проблемы уличного искусства в Москве
Байден чуть не упал на сцене при виде «черного» предмета
В Японии уничтожат 150 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
Россиянка побывала в Турции и назвала вредную для турков русскую еду
Девушка украсила крыльцо своего дома и получила неожиданное письмо от соседа
Аршавин оценил работу Карпина в сборной России
В Госдуме предложили массово ввести устройства проверки цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.