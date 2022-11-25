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20:19, 25 ноября 2022Мир

Россия пообещала не признавать Украину страной-террористом

Замглавы МИД Сыромолотов заявил, что Россия не признает Украину страной-террористом

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Резолюция Европарламента (ЕП) о признании России «государством-спонсором терроризма» — это недружественный шаг, но сама Москва не будет в ответ настаивать на том, чтобы Запад признал Украину страной-террористом, заявил замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов. Цитату приводит News.ru.

«Мы же со своей стороны всегда проводим линию на необходимость приверженности Уставу ООН и недопустимость незаконных односторонних принудительных мер в международных отношениях. Исходя из этого, полагаем, что следовать чужим антиправовым подходам было бы ошибочным», — подчеркнул он.

23 ноября ЕП принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма» и включил ее в соответствующий список. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44.

У документа нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.

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Виктория Кондратьева
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