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09:03, 25 ноября 2022Наука и техника

В iPhone появятся сенсорные кнопки

MacRumors: в iPhone 15 Pro появятся сенсорные кнопки регулировки громкости

Фото: Ann Wang / Reuters

Apple откажется от физических кнопок управления в будущих смартфонах. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа изучили письмо компании Cirrus Logic, которая является одним из поставщиков Apple, к собственным акционерам. В документе говорилось, что фирма будет «взаимодействовать со стратегическим клиентом» и выпускать компоненты HPMS для смартфонов. По словам аналитиков Barclays Блейн Кертис и Том О'Мэлли, Cirrus Logic имеет в виду, что будет поставлять для смартфонов Apple драйверы тактильного отклика.

Специалисты объяснили, что подобные компоненты будут связаны с появлением в iPhone сенсорных кнопок. Она заменят собой элементы регулировки громкости и включения устройства, расположенные на боковой части гаджета. С помощью механизмов Taptic Engine смартфон будет реагировать на нажатия тактильной отдачей, имитируя взаимодействия с настоящими кнопками.

«Самое большое изменение в новых моделях iPhone в следующем году — это удаление кнопок», — подытожили авторы. По словам экспертов Barclays, новая система управления появится в самых дорогих смартфонах — iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

В конце ноября инсайдеры рассказали, что будущий смартфон Apple может получить корпус с закругленными задними краями. Последний раз Apple использовала дизайн с закругленными краями в 2013 году — в iPhone 5c

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Андрей Ставицкий
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