Аналитик предрек новый скачок доллара

Аналитик Васильев: падение цен на энергоресурсы грозит ослаблением курса до ₽70 за доллар

Политическая нестабильность может привести к экономическому спаду с последующим укреплением доллара. Новый скачок американской валюты предрек главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

По словам Васильева, ряд экспертов предсказывают глобальную рецессию на фоне рекордной инфляции. Помимо этого, изменения могут вызвать стремительный подъем ставок центральными банками, а также нулевая терпимость к коронавирусу в Китае.

Как отмечает аналитик, инвесторы начнут уходить в американскую валюту. Подобная ситуация также предполагает падение цен на энергоресурсы, что грозит ослаблением курса до 70 рублей за доллар, подчеркнул Васильев.

Специалист порекомендовал держать часть средств в валюте, желательно дружественных стран. Усилившийся доллар, а также евро, сохраняют свою токсичность, резюмировал он.

24 ноября депутаты Госдумы проголосовали в третьем, окончательном чтении за проект закона о федеральном бюджете России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В окончательном варианте бюджета доходы на предстоящий год ожидаются в размере 26 триллионов 130,3 миллиарда рублей, а расходы — 29 триллиона 55,6 миллиарда рублей.