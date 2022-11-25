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20:44, 25 ноября 2022Среда обитания

Москвичи стали чаще покупать элитное жилье со скидками

Доля рассрочек при покупке элитных новых квартир в Москве выросла в 3,5 раза

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве за десять месяцев 2022 года более 70 процентов сделок с элитной недвижимостью на первичном рынке проходило с применением рассрочки или отсрочки платежей, при этом за период с января по октябрь 2021-го на такие программы пришлось 20 процентов от общего числа покупок. О том, что в столице стали в 3,5 раза чаще приобретать такое жилье со скидками, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства Intermark Real Estate и холдинга РСТИ.

Из оставшегося числа сделок за десять месяцев нынешнего года около 10 процентов из них были заключены с оформлением ипотеки, на долю полностью оплаченных договоров пришлось еще 20 процентов от всех сделок. Длительность рассрочек, оформляемых при сделках с новым элитным жильем, находилась в диапазоне между тремя месяцами и тремя годами, а отсрочек — до полугода. Сроки зависели от финансовых запросов покупателей, стадии готовности объекта и согласия девелопера на предоставление отсрочки. Как правило, длительные рассрочки на срок до трех лет в основном предлагаются на проекты низкой и средней стадии готовности, однако в некоторых случаях их одобряют и для готовых лотов.

Примерно половина клиентов рассчитывает приобрести со скидками жилье в элитных новостройках, однако застройщики, по словам экспертов, предоставляют их в единичных проектах. С начала года средний размер дисконта в элитном сегменте вырос незначительно — с 2,8 до 7,7 процента. При этом большая часть «уцененных» лотов находится либо на заключительной стадии готовности, либо относится к менее ликвидным, так как в проекты на начальных этапах застройщики закладывают дополнительные риски в ценообразование.

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По словам ведущего менеджера по продажам новостроек Intermark Real Estate Анны Канясевой, на рынке высокобюджетного жилья начинают появляться такие инструменты из других сегментов, как траншевая и субсидированные ипотеки. Специалист добавила, что они пользуются спросом и среди тех, кто приобретает недвижимость для проживания, и тех, кто стремится сохранить свои сбережения.

В ноябре аналитики риелторских компаний пришли к выводу, что скидки на элитную недвижимость в Москве стали рекордными за пять-семь лет. По их данным, размер дисконта на некоторые высокобюджетные лоты достиг 25–40 процентов.

Полина Кислицына
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