Германия построила первый трубопровод для получения сжиженного газа

Глава немецкой Gascade вон дем Буше заявил о строительстве первого газопровода для СПГ

Немецкий оператор трубопроводов Gascade завершил строительство первого в стране трубопровода, связывающего источник регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) с системой распределения. Об этом со ссылкой на заявление главы компании Кристофа вон дем Буше сообщает Reuters.

В эксплуатацию газопровод планируется ввести в декабре. По словам вон дем Буше, реализованный проект показывает поддержку компанией усилий правительства и желания общества диверсифицировать источники поставок.

Ранее сообщалось, что в городе Вильгельмсхафен на севере страны завершилось строительство первого в стране мобильного терминала по приему судов со сжиженным природным газом (СПГ). Начать принимать газовозы он сможет уже в январе 2023 года.

В общей сложности на семь плавучих терминалов по приему СПГ, которые должны быть в эксплуатации уже в следующем году, Германия собирается потратить около 6,5 миллиарда евро. Их суммарная мощность оценивается более чем в 30 миллиардов кубометров. Помимо этого, в 2025-2026 годах немецкие власти хотят построить три стационарных терминала.

Альтернативные источники газа понадобились Германии после прекращения поставок российского топлива. Сначала остановилась прокачка по газопроводу «Ямал — Европа», а затем и по «Северному потоку», который позднее и вовсе был взорван. При этом немецкие власти не видят возможности для поставок по уцелевшей нитке «Северного потока-2» из-за спецоперации России и продолжающегося вооруженного конфликта.