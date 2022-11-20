Стоимость затрат на терминалы СПГ в Германии увеличилась вдвое

Spiegel: плавучие терминалы СПГ обойдутся Германии на €3,5 млрд дороже запланированного

Приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) обойдутся Германии более чем в два раза дороже, чем планировалось ранее. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel.

Уточняется, что стоимость терминалов по приему СПГ увеличилась на 3,5 миллиарда евро, а общие траты около 6,56 млрд евро. При этом изначально на данные цели было выделено три миллиарда евро.

По данным издания, одна из причин заключается в том, что Германия решила зафрахтовать два судна, перевозящих СПГ, не на 10 лет, а на 15.