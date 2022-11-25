Греция заменит российское вооружение на натовское

«Элефтерос типос»: Греция начнет замену российских комплексов ПВО на системы НАТО

Греческое издание «Элефтерос Типос» («Свободная пресса») сообщило о замене вооружения российского производства в Греции на системы НАТО, процесс начнется в ближайшие недели.

Из материала следует, что страна будет постепенно «освобождаться от достаточно устаревших российских зенитных комплексов». Газета отмечает, что это «должно было быть сделано давным-давно».

Такой шаг греческого руководства обусловлен «драматическими событиями» на Украине и продолжающимися холодными отношениями между НАТО и Россией, пишет «Элефтерос Типос».

Издание обратило внимание, что в последние годы многие члены НАТО, включая Словакию, Чехию, Польшу и Словению, также заменили свое вооружение американскими системами.

«Для нашей страны такая замена касается зенитных комплексов "Тор-М1", а также зенитно-ракетного комплекса С-300, который годами находился в Ираклионе на Крите, так как в 1998 году не было возможности развернуть его на Кипре», — уточняется в материале.

Ранее греческий журналист Афанасий Аргиракис, посетивший Донбасс, заявил, что жители Греции не одобряют решение правительства страны поставлять вооружение Украине. Он уточнил, что опросы общественного мнения демонстрируют позицию греков против войны, а с другой стороны, осуждение властей, которые отправляют оружие Киеву. «Это очень о многом говорит. О чувствах и о том, как смотрит на все греческий народ», — подчеркнул репортер.