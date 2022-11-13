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08:30, 13 ноября 2022Мир

В Греции осудили поставки вооружений Украине

Журналист Аргиракис: греки не одобряют решение правительства поставлять воооружение Киеву

Фото: Alexander Ratz / Reuters

Греческий журналист Афанасий Аргиракис, посетивший Донбасс, заявил, что жители Греции не одобряют решение правительства страны поставлять вооружение Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Аргиракис уточнил, что опросы общественного мнения демонстрируют позицию греков против войны, а с другой стороны, осуждение властей, которое отправляет оружие Киеву.

«Это очень обо многом говорит. О чувствах и о том, как смотрит на все греческий народ», — подчеркнул репортер.

Греки также крайне отрицательно смотрят «на все инициативы американского посольства и других западных посольств».

В беседе с агентством Аргиракис обвинил западные СМИ в замалчивании информации о происходящем в регионе.По словам журналиста, западные страны столкнулись с информационной блокадой и неимением доступа к достоверной информации. «Это было и с самого начала, и последний год, то есть с 2014 года и до сих пор. Они замалчивают обо всем, что происходит здесь», — отметил Аргиракис.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Греция начала передавать республике военную технику. Он отметил, что БМП-1 «мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность» страны.

Марина Совина
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