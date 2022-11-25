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20:38, 25 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин во время охоты подстрелил напарника вместо косули

Житель Ростовской области во время охоты подстрелил напарника вместо косули

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Ростовской области местный житель прицелился и выстрелил в косулю, но попал в своего приятеля. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на районную прокуратуру.

Дончанин вместе со своим напарником выслеживал косулю на территории охотничьего угодья. Однако, когда один из них выстрелил в животное, второй оказался рядом — пуля попала мужчине в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали внутреннее повреждение органов.

Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ранее сообщалось, что под Тюменью 40-летний мужчина застрелил восьмилетнего сына на охоте, приняв его за добычу.

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Илона Палей
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